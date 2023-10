Von Stephan Radomsky

Mit dem Vertrauen ist es so eine Sache. Ohne geht es nicht, aber mit kann es eben auch teuer werden. Ziemlich teuer sogar. Für Thomas Eichelmann exakt 616 000 Euro teuer. So viel habe er am Ende mit Papieren von Wirecard eingebüßt, sagt der letzte Aufsichtsratschef des Konzerns am Donnerstag im Gericht aus.