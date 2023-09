Wirecard-Prozess:High Noon in Stadelheim

High Noon in Stadelheim

Markus Braun am Donnerstag im Gericht: Seit mehr als drei Jahren sitzt er in Untersuchungshaft. Nur für die Verhandlungstage kann er das Gefängnis verlassen.

Von Johannes Bauer und Stephan Radomsky

Wenn die zwei wichtigsten Gegenspieler direkt aufeinandertreffen, muss es zwölf Uhr mittags sein. Die Regel gilt offenbar nicht nur im klassischen Western, sondern auch im Wirecard-Prozess. Seit bald zehn Monaten läuft das Mammut-Verfahren in München, am Donnerstag aber haben sich die Anklage und Ex-Konzernboss Markus Braun zusammen mit seinen Anwälten den ersten richtigen Schlagabtausch geliefert. Nicht mit Colts oder Fäusten, Juristen lösen so etwas mit präzise formulierten Schriftsätzen.