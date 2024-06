Von Stephan Radomsky

Ferdinand Fromholzer ist Profi, trotzdem hat sich der Rechtsanwalt einen Spezialisten mitgebracht in den Wirecard-Prozess. Zu wichtig ist das, was er hier auf dem Zeugenstuhl sagt, jeder Fehler könnte heikel werden. Denn Fromholzer war jahrelang der wichtigste juristische Berater des Vorstands um Ex-Konzernboss Markus Braun. Am Ende waren sie sogar per Du. Aber Braun hat in seinen Aussagen immer wieder auf den Anwalt und dessen Rat verwiesen, wenn es um die Vorwürfe ging, die hier seit inzwischen anderthalb Jahren verhandelt werden.