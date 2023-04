Was genau geschah bei Wirecard, wer hat Schuld - und wer das Geld?

Von Stephan Radomsky

Aschheim, Dubai, Manila - keine Frage, Franz Haider ist herumgekommen damals, Anfang 2020. Er wäre auch nach Singapur gefahren, aber dort wollte man ihn nicht empfangen. Dabei war Haider doch im Auftrag des Wirecard-Konzerns unterwegs. Er und seine Kollegen von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG sollten herausfinden, was dran war an den Vorwürfen, die gegen den damaligen Dax-Konzern erhoben wurden: dass dessen vermeintlich so erfolgreiche Geschäfte womöglich nur erfunden waren und Anleger und Gläubiger getäuscht worden sein könnten. Aber die vermeintlichen Partner von Wirecard mauerten.