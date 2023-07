Von Stephan Radomsky

Wenn man es positiv sehen will, könnten man sagen: Susanne Steidl hatte viel Vertrauen in ihre Kollegen. In deren Ehrlichkeit und Redlichkeit, in deren Verantwortungsbewusstsein und Engagement für die Firma. Allerdings hieß diese Firma Wirecard, und Steidls Kollegen, das waren unter anderem der damalige Konzernboss Markus Braun, heute Angeklagter in einem der spektakulärsten Wirtschaftsprozesse der deutschen Geschichte, und Jan Marsalek, seinerzeit die Nummer zwei und seit dem Untergang von Wirecard auf der Flucht. Dass da vieles schieflief, dass Geschäfte mutmaßlich erfunden und Anleger wie Gläubiger getäuscht wurden, davon will sie lange nichts mitbekommen haben, obwohl sie seit 2018 doch selbst im Vorstand saß.