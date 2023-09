Das Wirecard-Gelände am Einsteinring in Aschheim.

Vuyiswa M'Cwabeni saß jahrelang im Aufsichtsrat von Wirecard. Was sie aus dem Innern des Unternehmens berichtet, ist wenig schmeichelhaft für Ex-Boss Markus Braun.

Von Stephan Radomsky

So jung wie Vuyiswa M'Cwabeni schaffen es nur wenige ganz nach oben in deutschen Konzernen. 2016 kam die SAP-Managerin in den Aufsichtsrat von Wirecard, da war sie erst Mitte 30. Aber sie stand eben auch für etwas Neues, das passte wohl gut zur Erzählung von der bahnbrechenden Technologie und vom kometenhaften Aufstieg des Konzerns aus Aschheim. Nur, dass es drinnen eben ganz anders aussah.