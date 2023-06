Wirecard-Prozess:Rückschlag für Markus Braun

Von Klaus Ott und Stephan Radomsky

Der Tag, an dem die Geschichte vom Untergang der Wirecard AG neu geschrieben werden soll, steht schon fest. Zumindest wenn es nach Markus Braun geht, dem früheren Konzernboss, und seinem Anwalt Alfred Dierlamm. Am 13. Juli soll es so weit sein. Dann will Dierlamm im Münchner Wirecard-Prozess einen umfangreichen Beweisantrag vorlegen, der zeigen soll: Sein Mandant ist nicht der Schuldige an der wohl spektakulärsten Firmenpleite der deutschen Wirtschaftsgeschichte, sondern wurde über Jahre selbst hintergangen und ausgenommen von den eigenen Leuten.