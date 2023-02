Bisher hat er immer geschwiegen: Markus Braun, der ehemalige Denker und Macher hinter dem Erfolg des Dax-Konzerns Wirecard. Jetzt spricht er wieder - einer der Höhepunkte in diesem gigantischen Prozess.

Von Johannes Bauer und Stephan Radomsky

Äußerlich ist alles wie immer bei Markus Braun: dunkler Anzug, dunkler Rolli, randlose Brille. Trotzdem ist an diesem Montag alles anders im Wirecard-Prozess. Denn heute spricht Braun, der frühere Boss des Skandalkonzerns, zum ersten Mal seit dem Untergang ausführlich in der Öffentlichkeit. Und gleich ganz zu Anfang macht er klar, wer nicht schuld sei am milliardenschweren Zusammenbruch: er.