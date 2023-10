Wirecard-Prozess:Manchmal ging es zu "wie beim Shopping-Kanal"

Von Stephan Radomsky

Im Vergleich zu anderen hat Thomas Eichelmann nicht viel Zeit bei Wirecard verbracht. Ziemlich genau ein Jahr nur. Aber dieses Jahr hatte es in sich - und Eichelmann war mittendrin in einem der wohl größten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte: Mitte 2019 war der frühere Finanzvorstand der Deutschen Börse in den Aufsichtsrat des Konzerns ein- und schon im Januar 2020 zu dessen Vorsitzendem aufgerückt. Den Untergang des Unternehmens erlebte er also aus nächster Nähe - oder wie es Eichelmann am Mittwoch im Wirecard-Prozess formuliert: "Wer ist davon ausgegangen, sich plötzlich in einer Art Spionage-Thriller wiederzufinden, wenn er im Aufsichtsrat eines Dax-Unternehmens sitzt?"