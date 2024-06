Von Stephan Radomsky

Markus Braun sitzt am Montagmorgen in der Anklagebank und blickt unwirsch in den Verhandlungssaal. Flankiert wird er nur von einer Anwältin, seiner Pflichtverteidigerin Theres Kraußlach. Es ist ein Bild, wie es sich schon seit einer ganzen Weile im Wirecard-Prozess bietet – mit einem Unterschied: Inzwischen ist Kraußlach nicht mehr eine Verteidigerin von Braun, sie ist die Verteidigerin. Spätestens seit vergangener Woche, als Brauns Staranwalt Alfred Dierlamm gemeinsam mit dem Rest seiner Kanzlei das Mandat niederlegte, steht Kraußlach im Zentrum eines der größten Wirtschaftsstrafprozesse der deutschen Justizgeschichte.