Wirecard-Prozess:Markus Brauns Anwälte legen nach

Von Johannes Bauer

Mangelnden Fleiß kann man Alfred Dierlamm und seinen Kollegen wahrlich nicht vorwerfen. Noch bis in die Nacht hinein hätten sie an den neuen Beweisanträgen gearbeitet, sagt der Verteidiger von Markus Braun an diesem Mittwoch, bevor die Verhandlung im Wirecard-Prozess beginnt. Bereits Mitte Juli hatten sein Team und er Hunderte Beweisanträge gestellt, nun legen sie nach. Die erklärten Ziele, damals wie heute: Ex-Konzernchef Braun entlasten, über die Handlungen der wahren Täter aufklären und der Staatsanwaltschaft die Stirn bieten, die an einer falschen Version der Geschichte vom Untergang festhalte.