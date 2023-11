Von Stephan Radomsky

Wenn einer eine Reise tut, dann braucht er Geld. Das wissen auch die Richter im Wirecard-Prozess - und behalten unter anderem deshalb den früheren Konzernboss Markus Braun in Untersuchungshaft. Der Vorsitzende Richter Markus Födisch und seine Kollegen mutmaßen nämlich, dass Braun noch über ein gut verstecktes und bisher unbekanntes Millionenvermögen verfügt. Das soll in einer vermutlich in der Schweiz angesiedelten Stiftung liegen, zu der bisher aber viele Informationen fehlten und die von den Behörden bisher nicht aufgespürt werden konnte. So steht es in dem Beschluss, mit dem das Gericht im Spätsommer die Entlassung Brauns aus der Untersuchungshaft abgelehnt hatte und den die Süddeutsche Zeitung inzwischen einsehen konnte.