Wirecard-Prozess:Plötzlich Geschäftsführer

Von Stephan Radomsky

Manchmal geht es ja schnell. Aber gleich so schnell? Eigentlich soll Michael B. nur die Verschmelzung zweier Wirecard-Töchter in Dubai organisieren, darum habe ihn Konzernboss Markus Braun am Telefon gebeten. Eine reizvolle Aufgabe, zumal B. kurz zuvor intern einige Zuständigkeiten entzogen worden waren. Also macht er sich auf den Weg nach Dubai. Es ist Dezember 2019, nur wenige Monate später wird Wirecard in einem gigantischen Skandal untergehen, aber noch scheinen all die Probleme beherrschbar.