Anleger-KlageDie nächste Geduldsprobe für Wirecard-Aktionäre

Lesezeit: 2 Min.

Wie viel Geld die Anleger mit Wirecard-Aktien verloren haben, ist kaum exakt zu beziffern. Sicher ist aber: Es waren viele Milliarden Euro.
Wie viel Geld die Anleger mit Wirecard-Aktien verloren haben, ist kaum exakt zu beziffern. Sicher ist aber: Es waren viele Milliarden Euro. (Foto: Peter Kneffel)

In München startet ein neues Verfahren, in dem Wirecard-Anleger Geld von den Wirtschaftsprüfern von EY fordern. Ob diese Klage Erfolg hat, erscheint offen – das Gericht hat jedenfalls einige Fragen.

Von Stephan Radomsky

Schnell wird es auch hier nicht gehen, zumindest das wird gleich deutlich. Dafür ist die Sache einfach zu wuchtig und zu kompliziert: der wohl größte Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte, falsche Bilanzen, Tausende Anleger, in der Summe ungezählte Milliarden Euro an Schäden – und jede Menge offener Fragen. Es geht schließlich um Wirecard.

