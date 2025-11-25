Schnell wird es auch hier nicht gehen, zumindest das wird gleich deutlich. Dafür ist die Sache einfach zu wuchtig und zu kompliziert: der wohl größte Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte, falsche Bilanzen, Tausende Anleger, in der Summe ungezählte Milliarden Euro an Schäden – und jede Menge offener Fragen. Es geht schließlich um Wirecard.
Anleger-KlageDie nächste Geduldsprobe für Wirecard-Aktionäre
Lesezeit: 2 Min.
In München startet ein neues Verfahren, in dem Wirecard-Anleger Geld von den Wirtschaftsprüfern von EY fordern. Ob diese Klage Erfolg hat, erscheint offen – das Gericht hat jedenfalls einige Fragen.
Von Stephan Radomsky
Stress im Job:Wie erkenne ich, ob ich an einem Burn-out leide?
Der Psychiater und Psychotherapeut Robert Doerr erklärt, wann die Arbeit zu viel wird und welche Berufsgruppen besonders gefährdet sind.
Lesen Sie mehr zum Thema