"Da gehen alle Alarmglocken an"

"Sie konnten uns ja nicht nachweisen, dass wir das Geld nicht haben": Das sagte der frühere Wirecard-Chef Markus Braun, hier zu sehen am Donnerstag im Gericht in München, laut Aussage zu den Wirtschaftsprüfern.

Im Wirecard-Prozess sagt der Chef der Wirtschaftsprüfer von KPMG aus - er belastet den Konzern und dessen früheren Boss Markus Braun schwer. Und spart nicht mit Kritik an der eigenen Konkurrenz.

Von Johannes Bauer und Stephan Radomsky

Mit KPMG fing alles an und mit KPMG ging alles zu Ende für Markus Braun. In den späten Neunzigerjahren wechselte der junge Unternehmensberater Braun von KPMG zu dem Zahlungsdienstleister, der später unter seiner Führung als Wirecard zum Dax-Konzern aufsteigen sollte und kurz darauf in einem riesigen Skandal unterging - maßgeblich mit ausgelöst durch einen vernichtenden Prüfbericht von: KPMG.