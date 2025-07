Was Michael Jaffé von den Trümmern des Konzerns berichtet, ist eindrücklich – und für Ex-Konzernboss Markus Braun höchst unangenehm.

Von Stephan Radomsky

Michael Jaffé ist niemand, der die Öffentlichkeit sucht. Keine Interviews, kaum öffentliche Äußerungen, selbst die jüngsten verfügbaren Bilder des Münchner Juristen sind Jahre alt. An diesem Mittwoch aber hat er keine Wahl: Jaffé ist schließlich der Insolvenzverwalter von Wirecard – und damit ein höchst interessanter Zeuge im Strafprozess gegen Ex-Konzernboss Markus Braun und seine beiden Mitangeklagten. Jetzt, mehr als zweieinhalb Jahre nach Beginn des Verfahrens, wollen die Richter hören, was er bei seinen Nachforschungen in den Überresten des einstigen Wunder-Konzerns gefunden hat.