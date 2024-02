Zivilprozess:Es könnte teuer werden für die Wirecard-Chefs

Von Stephan Radomsky

Es war offensichtlich eine gute Idee, den größten Saal im Münchner Justizpalast zu reservieren. Allein an die zwei Dutzend Rechtsanwälte bevölkern am Donnerstagvormittag den Raum: die Vertreter von Klägern, Beklagten, Streithelfern - es sind viele beteiligt an diesem Prozess. Dazu kommen Zuschauer und Journalisten. Fast alle Plätze sind besetzt, wirklich luftig sitzen eigentlich nur die drei Richter am Kopfende des Saals. Und das in einem Verfahren vor einer Kammer für Handelssachen. In einem Schadenersatzprozess.