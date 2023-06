Von Stephan Radomsky

Die Frau, die so viele Jahre lang für das Recht zuständig war im Wirecard-Konzern, sie könnte so einiges erhellen. Das einzige Problem: Andrea Görres erinnert sich nicht. Frage um Frage stellt Markus Födisch, der Vorsitzende Richter im Wirecard-Prozess, mal um mal antwortet sie, sie könne sich nicht erinnern. Nicht an Schriftwechsel, die mehr als ein Jahrzehnt zurückliegen, nicht an Gespräche, die erst wenige Monate her sind.