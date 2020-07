Fabian Huber weiß noch genau die Minute: Am 18. Juni, einem Donnerstag, um 10.46 Uhr erscheint auf seinem Bildschirm in der Wirecard-Zentrale in Aschheim die Nachricht, dass die Wirtschaftsprüfer seinem Arbeitgeber das Testat verweigern. "Ich fiel aus allen Wolken", sagt Huber, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Das ganze Wochenende danach habe er sich wie gelähmt gefühlt.