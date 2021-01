Von Lena Kampf, Frederik Obermaier, Jörg Schmitt und Jan Willmroth

Eine schmutzige Scheidung, Milliarden, angeblich verschoben an Offshore-Firmen, Ermittlungen der Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft: Als er im Frühjahr 2019 diese Zeitungsschlagzeilen über den möglichen neuen Kunden las, überkam Markus K., damals Geldwäschebeauftragter des Aschheimer Finanzdienstleisters Wirecard, offenbar ein mulmiges Gefühl. "Nach all diesen Meldungen", schrieb er am 4. März an seinen Vorgesetzten, "kann ich eigentlich nur davon abraten, für den Herrn ein Konto zu eröffnen."