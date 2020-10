Von Klaus Ott, Jörg Schmitt und Jan Willmroth

Im Milliardenskandal bei Wirecard setzen die Münchner Ermittler alles daran, dubiose Geldflüsse im Umfeld des weltweit gesuchten Ex-Vorstands Jan Marsalek aufzuklären. Das hat am Dienstag zur Festnahme eines Münchner Geschäftsmannes geführt. Er soll am heutigen Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden und wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft kommen.

Dem Geschäftsmann wird Veruntreuung in Höhe von mehr als 2,5 Millionen Euro vorgeworfen. Er soll bei der Firma IMS Capital, die nach Erkenntnissen der Ermittler zu einem großen Teil mit Geld von Marsalek ausgestattet worden war, einen Betrag in dieser Höhe entnommen haben - bevor sie vergangene Woche Insolvenz anmeldete. Der Anwalt des Festgenommenen wollte sich auf SZ-Anfrage unter Hinweis auf das laufende Verfahren nicht äußern.

Letztlich geht es um den Verdacht, dass Marsalek bei Wirecard hohe Millionenbeträge für sich abgezweigt hat. Und um die Frage, wo dieses Geld dann geblieben sein könnte. Diese Frage führte die Ermittler nun auch zu IMS Capital.

Die Berliner Firma ist einer der beiden Hauptanteilseigner des Münchner Unternehmens Getnow, einem Online-Supermarkt, über den Kunden Lebensmittel beziehen können. Das 2015 gegründete Getnow hat 130 Mitarbeiter, bietet seinen Service in mehr als 100 Städten an und ist einer der am schnellsten wachsenden Lebensmittel-Lieferdienste in Deutschland. Jetzt aber ist Getnow in die Pleite gerutscht, ebenso wie vergangene Woche IMS Capital und bereits vor vier Monaten der Wirecard-Konzern.

Alle drei Pleiten haben insofern miteinander zu tun, als Marsalek nach Erkenntnissen der Ermittler einer der Hauptgeldgeber von Getnow gewesen sein soll, offenbar über den Getnow-Gesellschafter IMS Capital. Seitdem Marsalek verschwunden ist, fließt mutmaßlich kein Geld mehr. Getnow hatte nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters für seine Expansion "Investorengelder in zweistelliger Millionenhöhe" erhalten - das dürfte vor allem Geld von Marsalek gewesen sein.

Dem vorläufigen Insolvenzverwalter zufolge war jetzt eine neue "Finanzierungsrunde", sprich Investorensuche, geplant, die aber scheiterte. Deshalb die Pleite. Dennoch soll weiter versucht werden, den Lebensmittel-Lieferdienst zu retten.

Die Ermittler stoßen bei ihren Nachforschungen immer wieder auf Marsalek und dessen Umfeld

Möglicherweise wollte der jetzt festgenommene Geschäftsmann verhindern, dass ihm nach Marsaleks Flucht das Geld ausgeht. Das könnte ein Motiv dafür gewesen sein, bei IMS wie von den Ermittlern vermutet mehr als 2,5 Millionen Euro zu entnehmen. Andere Marsalek-Vertraute sollen deshalb gegen den Geschäftsmann bereits Klage eingereicht haben. Es sieht so aus, als sei nach Marsaleks Flucht in seinem Umfeld ein heftiger Streit ausgebrochen.

Vier frühere Wirecard-Manager, darunter der langjährige Vorstandschef Markus Braun, sitzen bereits in Untersuchungshaft. Ihnen wird bandenmäßiger Betrug in Milliardenhöhe, Bilanzfälschung, Manipulation des Aktienkurses und Veruntreuung von Konzernvermögen vorgeworfen. Braun bestreitet alle Vorwürfe.

Bei Wirecard sind in den vergangenen Jahren mehr als eine Milliarde Euro in dunklen Kanälen versickert. Die Ermittler stoßen bei ihren Nachforschungen immer wieder auf Marsalek und dessen Umfeld. Marsalek-Vertraute haben vor allem in Asien ein Firmennetzwerk geschaffen, das von dem Konzern mit hohen Krediten ausgestattet worden war. Die Ermittler wollen herausfinden, ob Marsalek auf diese Weise hohe Millionenbeträge abgezweigt hat und ob der langjährige Wirecard-Vorstand private Investitionen finanziert haben könnte. Auch der Verdacht der Geldwäsche steht im Raum.