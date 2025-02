Von Stephan Radomsky

Es ist eine Premiere, auch wenn es schon der 179. Verhandlungstag im Wirecard-Prozess ist: Zum ersten Mal mehr als zwei Jahren tagt das Gericht im Justizpalast im Münchner Zentrum. Der unterirdische Hochsicherheits-Gerichtssaal in Stadelheim ist an diesem Mittwoch mit einem anderen Verfahren belegt. Und wie sich das für eine Premiere gehört, beginnt sie mit Verspätung: 20 Minuten wartet man auf den Hauptangeklagten, Ex-Wirecard-Boss Markus Braun, sein Transport aus dem Gefängnis am Stadtrand steckt fest im morgendlichen Verkehr.