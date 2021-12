Von Klaus Ott und Jörg Schmitt

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, da bahnte sich im Fall Wirecard eine kleine Sensation an, zumindest auf dem Papier. Der frühere Konzernchef Markus Braun, der in Untersuchungshaft sitzt, wurde Ende 2020 mehrmals von der Staatsanwaltschaft München I vernommen. Es waren lange Gespräche, eines davon am 10. Dezember, einem Donnerstag zwei Wochen vor Weihnachten. Sechs Leute saßen damals stundenlang zusammen: Braun, seine zwei Strafverteidiger, eine Oberstaatsanwältin, ein Staatsanwalt und ein Kriminalbeamter.