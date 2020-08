Ex-Wirecard-Chef Markus Braun:Reingelegt

"Wir werden mit Wirecard in ganz andere Dimensionen vordringen", sagte Markus Braun im Sommer 2018. Lange her.

Als Markus Braun noch Wirecard leitete, täuschte das Unternehmen Anleger und Wirtschaftsprüfer. In Untersuchungshaft tut er jetzt so, als er sei selbst hintergangen worden. Ernsthaft?

Von Christoph Giesen, Frederik Obermaier, Klaus Ott, Jörg Schmitt, Meike Schreiber, Jan Willmroth und Nils Wischmeyer

Ein grauer Betonriegel in einem Vorort in Bayern, auf den ersten Blick wieder einer dieser Zweckbauten, in denen oft Ämter und Referate untergebracht sind oder in die Versicherungen mit ihren Sachbearbeitern, Schadensregulierern, Verwaltern einziehen. Erst auf den zweiten Blick sieht man die Kameras, die Bewegungsmelder und erkennt, dass die Mauer, die alles umringt, höher als gewöhnlich ist.