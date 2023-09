Wirecard:Markus Braun soll Millionen Euro an Dividenden zurückzahlen

Markus Braun soll Millionen Euro an Dividenden zurückzahlen

Von Stephan Radomsky

Der Schaden, den Gläubiger und Aktionäre mit der Wirecard-Pleite erlitten haben, er geht in die Milliarden. Und ziemlich sicher wird er nie ganz ausgeglichen werden. Dass aber zumindest noch ein bisschen hereinkommt, daran arbeitet Insolvenzverwalter Michael Jaffé schon seit mehr als drei Jahren. Nun will er wieder einen Schritt vorankommen: Er fordert von den früheren Großaktionären Millionen Euro an Dividenden zurück - auch von Markus Braun, dem früheren Konzernboss.