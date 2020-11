Von Klaus Ott und Nils Wischmeyer

Mehr als drei Monate saß Burkhard Ley in Bayern im Gefängnis. Jetzt kommt er wieder raus, als erster und bislang einziger der vier früheren Wirecard-Manager, die im Juli in Untersuchungshaft genommen wurden. Damals war das ein Paukenschlag gewesen. Die Staatsanwaltschaft München I ließ Ley, den ehemaligen Finanzvorstand des pleite gegangenen Zahlungsdienstleisters, zusammen mit dem langjährigen Konzernchef Markus Braun und einem weiteren Wirecard-Mann festsetzen, ein anderer war schon hinter Gittern. Die Ermittler verkündeten ihre Aktion bei einer Pressekonferenz, die ein riesiges Echo in den Medien auslöste. Schließlich ging es um den Verdacht, eine Bande von Wirecard-Managern habe Banken und Investoren um mehr als drei Milliarden Euro betrogen und weitere schwere Delikte begangen.

Nun sieht das bei Ley anders aus. Ziemlich anders sogar. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen wäre es wohl falsch, den Ex-Finanzvorstand auf eine Ebene mit Braun und vor allem mit dem untergetauchten und internationalen Jan Marsalek zu stellen. Die Staatsanwaltschaft hat am Montag beim Amtsgericht München beantragt, den Haftbefehl gegen Ley gegen Auflagen außer Vollzug zu setzen. Im Unterschied zu Braun und den anderen beiden Untersuchungshäftlingen sei der Ex-Finanzvorstand "nur bis Ende 2017 an möglichen Taten beteiligt" gewesen, teilten die Ermittler mit. Wesentliche Taten, insbesondere solche mit einem Schaden, hätten erst nach Leys Ausscheiden aus dem Vorstand stattgefunden.

Ein Freispruch ist das noch lange nicht, aber eine deutliche Korrektur der bisherigen Vorwürfe. Ley war von 2006 bis 2017 Finanzvorstand des in Aschheim bei München ansässigen Konzerns, der Mitte des Jahres pleite ging, nachdem sich 1,9 Milliarden Euro als Luftbuchung erwiesen hatten. Anschließend stellte sich ein Wirecard-Manager aus Dubai den Behörden, packte aus, und belastete neben Braun, Marsalek und anderen auch Ley schwer. Den Behörden reichte das für gleich mehrere Haftbefehle. Ley Anwalt Norbert Scharf gelang es dann in monatelanger offenbar, die Ermittler davon zu überzeugen, dass sein Mandant anders zu beurteilen sei.

Ley gilt in seinem Umfeld nicht als ehrgeiziger, kühner Manager, sondern als "Typ Sparkassendirektor". Wirecard-Beschäftigte beschreiben ihn als angenehm und nahbar, ganz anders als den schillernden Marsalek und den "Übervater" Braun. Verheiratet, zwei Kinder, ruhiges Leben, keine Eskapaden. Nichts, was ihn persönlich für die Medien interessant gemacht hätte; abgesehen natürlich von seiner Funktion bei Wirecard. Dem Unternehmen blieb er nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand noch als Berater verbunden. Oder besser gesagt: als Lobbyist.

Ley soll bei der Übernahme eines chinesischen Zahlungsdienstleisters eine wichtige Rolle gespielt haben

Der Ex-Finanzvorstand besuchte auf Vermittlung eines früheren Polizeipräsidenten im November 2019 den bayerischen Staatskanzleichef Florian Herrmann, um Wirecard aus aufstrebendes Unternehmen zu präsentieren. Auch bei der Bundesregierung machte sich Ley für Wirecard stark. Und er soll bei der Übernahme eines chinesischen Zahlungsdienstleisters eine wichtige Rolle gespielt haben.

Aber, und das macht für die Ermittler den Unterschied aus: Mit den dubiosen Geldabflüssen aus dem Unternehmen, bei denen über Kredite Hunderte Millionen Euro in Asien in dunklen Kanälen versickerten, soll er nichts zu tun haben. Und auch nichts mit den Krediten und Investorengeldern in Milliardenhöhe, die Wirecard unter Vorlage falschen Zahlen bekommen habe. Bleiben mutmaßliche Bilanzfälschung und Manipulationen des Börsenkurses als Verdachtsmomente. Auch damit will er nichts zu tun gehabt haben. Jetzt ist er erst einmal frei.