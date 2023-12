Von Stephan Radomsky

Eines lässt sich jetzt schon festhalten: Die Aussage von Frank Eckstein könnte die kürzeste sein im Wirecard-Prozess. Es geht am Mittwoch zwar mit einer guten halben Stunde Verspätung los, dann aber nimmt der Münchner Rechtsanwalt für gerade mal fünf Minuten auf dem Zeugenstuhl Platz. Dann ist er schon wieder draußen. Details zu seinem Mandanten Jan Marsalek? Muss er nicht preisgeben, will er auch nicht. Dabei wäre sicher höchst interessant, was Eckstein weiß - und dem Gericht auch willkommen. Schließlich ist Marsalek seit inzwischen dreieinhalb Jahren auf der Flucht und für die Justiz nicht greifbar. Nur ein Detail gibt der Anwalt am Ende doch preis.