Einst machte Carlos Häuser steile Karriere bei Wirecard und zählte zum engsten Kreis um Jan Marsalek. Dann ging er nach Singapur und war nah dran an undurchsichtigen Geschäften und dubiosen Geldflüssen. Nun ist er zurück in Deutschland.

„Es wird einfach nicht langweilig bei uns“, sagt Theres Kraußlach. Und den Satz der Anwältin von Ex-Wirecard-Boss Markus Braun kann man getrost so stehen lassen, auch nach fast vier Jahren Prozess und mutmaßlich kurz vor dem Urteil. Denn gerade ist im wohl größten Wirtschaftsskandal der deutschen Geschichte eine weitere schillernde Figur wieder aufgetaucht: Carlos Häuser, der erst eine steile Karriere bei Wirecard machte und später Geschäftsführer einer kleinen Firma in Singapur wurde, die tief verstrickt war in undurchsichtige Geschäfte und dubiose Geldflüsse im Umfeld des einstigen Dax-Konzerns.