Den eigenen Namen, sein aktuelles Alter und den beruflichen Status wusste der Zeuge am Montagmorgen im Wirecard -Prozess vor dem Oberlandesgericht München noch. Nicolas L. ist 32 Jahre alt und Manager der zweiten Ebene bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Danach kam allerdings nicht mehr viel von ihm in der mehr als dreistündigen Befragung durch den Vorsitzenden Richter Markus Födisch und die Anwälte der Verteidigung. Seine Antworten lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Oft hat er Sachverhalte nicht mitbekommen, weil er noch nicht da war, als sie entschieden wurden, oder weil sie nicht in seine Zuständigkeit fielen. „Ich war für einen Teilbereich zuständig, nicht für das große Ganze“, sagt er einmal. Wenn er dann doch in einen Sachverhalt involviert war, konnte er sich meist nicht mehr an die Details erinnern, „nach so vielen Jahren“.

Dabei hätte seine Aussage schon wichtig sein können für den Fortgang des Wirecard-Strafprozesses, der seit mehr als zwei Jahren andauert. Auf der Anklagebank im größten deutschen Wirtschaftsskandal der Nachkriegszeit sitzen der frühere Konzernchef Markus Braun, Chefbuchhalter Stephan E. und Asien-Statthalter Oliver Bellenhaus. Sie sollen laut Anklage ein Luftschloss errichtet haben, das im Juni 2000 aufflog. Da kam heraus, dass 1,9 Milliarden Euro Konzernvermögen, die vermeintlich auf Treuhandkonten in Asien geparkt waren, gar nicht existierten.

Seit 2015 hatte es Zweifel an der Bilanz gegeben

Die Prüfungsgesellschaft EY, die früher Ernst & Young hieß, hatte über Jahre die Bilanzen von Wirecard geprüft und testiert. Spätestens seit 2015 hatte es kritische Presseberichte vor allem in der britischen Financial Times gegeben, die auf Unregelmäßigkeiten in der Bilanz hinwiesen. EY aber hatte über all die Jahre nichts zu beanstanden. Der mutmaßliche Betrug flog erst auf, als Wirecard auf öffentlichen Druck hin ein Zusatzgutachten durch die Prüfungsgesellschaft KPMG in Auftrag gab.

Die Rolle von EY zu beleuchten, gehört deshalb zu den zentralen Fragen im Strafprozess. Und nicht nur dort. Nur zwei Tage später, am Freitag, beginnt in München ein anderes Gerichtsverfahren zu Wirecard, der Anleger-Musterprozess. In ihm wird entschieden, wer womöglich Schadenersatz für die Milliarden-Schäden der Anleger leisten muss. Beklagt sind unter anderem dieselben Personen wie im Strafprozess, bei denen aber nicht viel zu holen sein dürfte. Anders ist das bei EY, sollte dem Prüfungskonzern eine Mitverantwortung für den Schaden nachgewiesen werden, der Aktionären entstanden ist. Es geht also um viel für die Wirtschaftsprüfer in diesen Tagen.

Nicolas L. ist der erste Wirtschaftsprüfer von EY, der im Strafprozess als Zeuge aussagt. Deshalb war der Tag von Prozessbeobachtern mit einer gewissen Spannung erwartet worden. Ein Teil davon verfliegt aber schon, als sich um kurz nach neun Uhr die Tür zum Verhandlungssaal öffnet: Herein kommt ein groß gewachsener, schlanker Mann mit kurzen Haaren und dünner beigefarbener Strickweste, der vor allem einen Eindruck erweckt: dass er sehr jung ist. Bei den Beobachtern kommen da schon erste Zweifel auf, ob er bei der Wirecard-Bilanzierung eine maßgebliche Rolle gespielt hat und viel zur Aufklärung im Prozess beizutragen hat.

„Das fälsche ich Ihnen ja in fünf Minuten“, sagt der Richter

Sie bestätigen sich dann, als der Zeuge seinen Werdegang schildert. Er studierte BWL und fing mit 27 im März 2019 bei EY an. Sofort kam er ins Wirecard-Team, das nach seiner Aussage aus „zehn Wirtschaftsprüfern plus-minus fünf Sonderermittlern wie Forensikern und Steuerfachleuten“ bestand. Zu der Zeit stand die Wirecard-Bilanz für 2018 in den letzten Zügen, die kurz darauf testiert wurde. Im Herbst begannen die Vorarbeiten für die Bilanz des Jahres 2019, die nie mehr fertig werden sollte. L. hatte unter anderem die Aufgaben, den Bilanzanhang zu überprüfen oder Zahlenwerk in Tabellen abzugleichen und zu übertragen.

Also keine besonders verantwortungsvollen Tätigkeiten, was in der Natur der Sache lag. Eingangs beschreibt L., der mit ruhiger Stimme spricht und höflich auf Fragen antwortet, den gewöhnlichen Karriereweg bei EY: Man fängt als Assistant I an, dann folgt Assistant II, dann Assistant III, anschließend kommt der Manager mit drei Graden, danach Senior und schließlich Partner, „normalerweise wird man jedes Jahr befördert, wenn die Leistung passt“, sagt er.

Eine seiner Aufgaben war es, Test-Überweisungen über Wirecard-Konten auszuführen, um zu prüfen, ob diese überhaupt existierten. Richter Födisch fragt ihn, ob er es nicht seltsam fand, dass die Kreditkarten, das Geld und die Screenshots als Belege dafür alle von Wirecard selbst kamen. „Das fälsche ich Ihnen ja in fünf Minuten“, sagt der Richter. L. sagt, das Verfahren sei schon vor seiner Zeit bei EY eingeführt worden. So geht das über drei Stunden: Hat man sich unter Prüfern mal abfällig über Wirecard geäußert? Nicht, dass er wüsste. Gab es Hinweise darauf, dass mit den Treuhandkonten in Asien etwas nicht stimmt? Er hat davon nichts mitbekommen. „Das wurde auf Executive-Ebene entschieden“, sagt L. einmal, also einige Ebenen über seiner eigenen.

Einer dieser „Executives“ spielt an dem Prozesstag immer wieder eine Rolle. Es ist Gregor Fichtelberger, einer der für Wirecard verantwortlichen Prüfer bei EY. Richter Födisch liest mehrere Passagen aus Fichtelbergers Vernehmung im Ermittlungsverfahren vor und fragt L., ob er dazu etwas beitragen könne. Die Antworten fallen dünn aus. Und auch von Fichtelberger selbst ist nicht mehr viel zu erwarten: Er macht von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch; im deutschen Recht muss sich niemand selbst belasten. Am Ende des Prozesstages fragt die Pflichtanwältin von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, ob Fichtelberger noch bei EY sei. „Meines Wissens Stand jetzt nicht mehr“, antwortet Zeuge L.