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JustizDämpfer für Wirecard-Aktionäre

Lesezeit: 3 Min.

EY-Logo an einem Bürogebäude in Düsseldorf: Der BGH legt die Latte für weitere Klagen gegen die Wirtschaftsprüfer hoch.
EY-Logo an einem Bürogebäude in Düsseldorf: Der BGH legt die Latte für weitere Klagen gegen die Wirtschaftsprüfer hoch.
Michael Gstettenbauer/Imago

Nach dem Wirecard-Skandal hofften Tausende auf Schadenersatz von den Wirtschaftsprüfern von EY. Zwei Gerichtsentscheidungen haben diese Hoffnung nun deutlich minimiert.

Von Stephan Radomsky

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Natürlich ist das Timing reiner Zufall. Und doch drängt sich der Verdacht auf, die Richter hätten sich abgesprochen. Mehr als sechs Jahre ist es her, dass der Finanzkonzern Wirecard in einem gigantischen Wirtschaftsskandal unterging und bei Gläubigern wie Anlegern Verluste in Milliardenhöhe hinterließ. Nun haben innerhalb weniger Tage zwei Gerichte in unterschiedlichen Fällen die Chancen Tausender früherer Aktionäre geschmälert.

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