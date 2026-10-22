Natürlich ist das Timing reiner Zufall. Und doch drängt sich der Verdacht auf, die Richter hätten sich abgesprochen. Mehr als sechs Jahre ist es her, dass der Finanzkonzern Wirecard in einem gigantischen Wirtschaftsskandal unterging und bei Gläubigern wie Anlegern Verluste in Milliardenhöhe hinterließ. Nun haben innerhalb weniger Tage zwei Gerichte in unterschiedlichen Fällen die Chancen Tausender früherer Aktionäre geschmälert.
JustizDämpfer für Wirecard-Aktionäre
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Nach dem Wirecard-Skandal hofften Tausende auf Schadenersatz von den Wirtschaftsprüfern von EY. Zwei Gerichtsentscheidungen haben diese Hoffnung nun deutlich minimiert.
Von Stephan Radomsky
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