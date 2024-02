Seit etwas mehr als einem Jahr sitzt Bellenhaus auf der Anklagebank und ringt dort mit seinem ehemaligen Chef Markus Braun um die Deutungshoheit in dem Wirtschaftsskandal. Braun sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Bellenhaus könnte womöglich noch am heutigen Dienstag freigelassen werden. Am Mittwoch und Donnerstag wird in dem Prozess weiter verhandelt.

In Kürze mehr bei SZ.de