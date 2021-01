Von Cerstin Gammelin, Berlin, und Meike Schreiber, Frankfurt

Der FDP-Politiker Frank Schäffler, der im Verwaltungsrat der deutschen Finanzaufsicht sitzt, fordert Konsequenzen aus den neuesten Verfehlungen bei der Bafin. "Ich habe als Verwaltungsrat der Bafin eine Sondersitzung des Verwaltungsrates beantragt", sagte Schäffler der Süddeutschen Zeitung. Eine entsprechende E-Mail sei am Donnerstag an den Chef des Gremiums, Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, gegangen. "Der Insiderhandel eines Bafin-Mitarbeiters ist die Spitze des Eisbergs. Die Führung der Bafin hat fundamentale Fehler in der Führung der Behörde gemacht, die endlich auch personelle Konsequenzen zur Folge haben müssen. Sonst wird der Fall auch zu einem Problem für Finanzminister Scholz".

Die Verfehlungen der Finanzaufsicht Bafin in Zusammenhang mit dem Bilanzbetrug des ehemaligen Dax-Konzerns Wirecard bringen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) unter Zugzwang. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Bafin einen ehemaligen Mitarbeiter der Aufsicht wegen des Verdachts auf Insiderhandel mit Wirecard-Papieren bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und vom Dienst freigestellt hatte. Der Beschäftigte soll strukturierte Produkte mit dem Basiswert Wirecard verkauft haben, nur einen Tag, bevor das Unternehmen im Sommer 2020 Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro einräumte. Der Verdacht war bei einer Sonderprüfung aufgetaucht.

"Wahnsinnsbelastung für den Standort Deutschland"

Auch die von der Union in den Verwaltungsrat entsandten Mitglieder fordern Konsequenzen. Der Finanzminister habe "unmittelbaren Handlungsbedarf", sagte Alexander Radwan (CSU) der SZ. Die Vorgänge in der Bafin seien "eine Wahnsinnsbelastung für den Standort Deutschland". Gerade jetzt, da sich nach dem Brexit die Finanzwirtschaft neu ausrichte in Europa, müsse die deutsche Finanzaufsicht schlagkräftig aufgestellt sein. "Das können wir nicht länger hinnehmen."

Der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer forderte, Scholz und die Bafin-Spitze müssten den Vorgang unverzüglich aufklären. Bisher habe der Bafin-Chef mitgeteilt, dass es keine Hinweise auf Insiderhandel bei den privaten Börsengeschäften der Mitarbeiter gegeben habe. Diese Darstellung passe nicht mehr zu den neuesten Informationen. "Neben der strukturellen sind auch personelle Veränderungen bei der Bafin erforderlich", sagte Hauer. Scholz sei als oberster Dienstherr "in der Pflicht, sicherzustellen, dass schon der bloße Anschein von Interessenkonflikten zwingend vermieden wird".

"Schwerwiegender Vorgang"

Die Stimmen haben großes Gewicht, der Verwaltungsrat kontrolliert die Spitze der Behörde. Schäffler forderte eine Sondersitzung "zum nächstmöglichen Zeitpunkt". Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sollte zudem der Bericht über die Sonderauswertung zum Handel der Mitarbeiter mit Wertpapieren überstellt werden. Dem Gremium gehören Regierungsvertreter und Parlamentarier an sowie Vertreter der Finanzbranche. Die Bafin ist dem Bundesfinanzministerium unterstellt.

Scholz hat den Verdachtsfall zu einem "schwerwiegenden Vorgang" erklärt. Er belege "den Reformbedarf, der dort herrscht". Die Bafin war schon vorher in die Kritik geraten, weil Mitarbeiter privat Aktien derjenigen Unternehmen gehandelt hatten, für deren Aufsicht sie zuständig waren. Solche Geschäfte sind bei europäischen Aufsichtsbehörden und in der Privatwirtschaft in der Regel untersagt. Bafin-Chef Felix Hufeld hatte seine Leute verteidigt mit dem Hinweis, die Wirecard-Aktie sei eben am Markt viel gehandelt worden. Außerdem habe die Bafin gut funktionierende Regeln, wonach jeder Mitarbeiter seine Deals genehmigen lassen müsse. Erst als der Vorgang bekannt geworden war, hatte Scholz auf strengere interne Richtlinien für den Handel mit Aktien bei der Bafin gedrängt. "Wir hatten ein Compliance-System, das den gesetzlichen Vorgaben entsprach, aber nicht mehr zeitgemäß ist und deshalb zu Recht verändert wird", hatte Hufeld gesagt.

Der frühere Dax-Konzern Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Weil dies jahrelang unentdeckt blieb, steht unter anderem die deutsche Finanzaufsicht in der Kritik.