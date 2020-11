Wirecard-Büro in Wien: Der Zahlungsdienstleister ist im Juni 2020 pleite gegangen.

Nicht skeptisch genug und ineffizient: Die Behörde kritisiert in einem Bericht die laxen internen Kontrollen der Bafin - und ihre Nähe zum Finanzministerium.

Von Nils Wischmeyer, Köln

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat in den vergangenen Wochen die Rolle der deutschen Finanzaufsicht Bafin im Fall Wirecard unter die Lupe genommen. Der Konzern war im Juni kollabiert, nachdem herauskam, dass ein Großteil seiner Geschäfte Luftbuchungen waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

In ihrem Bericht nun hat die ESMA mehrere Defizite bei der Bafin ausgemacht. So bezweifeln die Prüfer unter anderem, dass die deutsche Aufsicht ausreichend unabhängig von Unternehmen und der Politik ist. Es gebe ein "erhöhtes Risiko der Einflussnahme durch das Finanzministerium", schreibt die ESMA und begründet das damit, dass die Bafin häufig und detailreich an das zuständige Ministerium berichtet habe, "manchmal noch bevor Maßnahmen ergriffen wurden".

Darüber hinaus sei auch der "Mangel an Informationen über die Beteiligungen ihrer Mitarbeiter" bei der Bafin kritisch zu sehen. Dies lasse Zweifel an der Robustheit des internen Kontrollsystems aufkommen, besonders in "Bezug auf Interessenkonflikte", heißt es in dem Bericht. Tatsächlich hatten mehrere Mitarbeiter der deutschen Finanzaufsicht mit Wirecard-Aktien gehandelt, auch als die Vorwürfe gegen den Konzern bereits publik waren.

Ebenfalls in den Fokus des Berichts rückte die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR). Die DPR führte für die Bafin bisher die erste von zwei Stufen der Bilanzkontrolle durch. In den 15 Monaten, in denen sie Wirecard prüfte, kam sie allerdings zu keinem Ergebnis. Zwischenzeitlich ging sogar der Konzern pleite. Die ESMA schreibt nun, der Umfang der Prüfung sei weder auf die wesentlichen Bereiche von Wirecard noch auf die Medien und die Whistleblowing-Vorwürfe gegen Wirecard eingegangen.

Innerhalb der Bafin habe es eine mangelnde Koordinierung gegeben, sagen die Aufseher

Zudem seien die Analysen und die Dokumentation mit Blick auf beispielsweise den "Grad der professionellen Skepsis" der ESMA zufolge "unzureichend". DPR und Bafin, so heißt es weiter, seien in diesem zweistufigen System nicht aufeinander abgestimmt gewesen und auch innerhalb der Bafin habe es Fälle "mangelnder Koordinierung und Ineffizienz" gegeben.

Die Bundesregierung hatte auf das Versagen von DPR und Bafin reagiert und den Vertrag mit der DPR ordentlich gekündigt. Laut einem aktuellen Referentenentwurf des Finanzministeriums soll dieses zweistufige Verfahren nun aber im Großen und Ganzen erhalten bleiben. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Die Europäischen Kommission hatte den Bericht bereits am 25. Juni angefragt. In einem Schreiben dazu heißt es, die ESMA solle die Ereignisse, die zum Zusammenbruch der Wirecard AG geführt hatten, einer Faktenanalyse unterziehen. Ziel des Berichts war es die aufsichtsrechtlichen Maßnahmen der Finanzaufsicht Bafin und der DPR unter die Lupe zu nehmen. Weder die Anzeige gegen den Journalisten Dan McCrum noch das in 2019 verhängte Leerverkaufsverbot waren daher Teil der Prüfung.