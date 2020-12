Von Lena Kampf und Klaus Ott

Im Wirecard-Skandal gerät der Chef der deutschen Wirtschaftsprüferaufsicht, Ralf Bose, unter Druck. Aus der Bundestagsopposition kommen Rücktrittsforderungen. Der Grund: Bose hat während laufender Ermittlungen beziehungsweise Vorermittlungen seiner Behörde zum Fall Wirecard mit Aktien des Zahlungsdienstleisters gehandelt. Das räumte Bose in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags ein.

Bose leitet die Bundesbehörde Apas, deren Aufgabe es ist, Wirtschaftsprüfer zu beaufsichtigen. Die Apas gehört indirekt zum Geschäftsbereich des von Peter Altmaier (CDU) geleiteten Bundeswirtschaftsministeriums. "Wir werden mit den Beteiligten sprechen und wir werden sehr genau überprüfen, ob die geltenden Regelungen eingehalten worden sind und ob es geboten ist, daraus Konsequenzen zu ziehen", erklärte Altmaier am Freitagmorgen. Sorgfalt gehe aber vor "Schnellschüssen".

Pikant an dem Vorgang ist nicht nur, dass Bose mit Aktien von Wirecard gehandelt hat, sondern auch der Zeitpunkt. Der Apas-Chef gab im Ausschuss zu Protokoll, er habe am 28. April 2020 Papiere des Zahlungsdienstleisters gekauft und am 20. Mai wieder verkauft. Just am 28. April hatte die Wirtschaftsprüfgesellschaft KPMG einen Sonderuntersuchungsbericht über Wirecard vorgelegt und darin mitgeteilt, dass viele Fragen offen seien. Wirecard hatte sich erhofft, von der KPMG umfassend von den Vorwürfen entlastet zu werden, man schöne die Bilanz. Zu dieser Entlastung kam es aber nicht. Der Aktienkurs von Wirecard brach daraufhin zwischenzeitlich um mehr als 25 Prozent ein.

Da Bose mit den am 28. April gekauften Papieren sicherlich keinen Verlust machen wollte, müsste er darauf gehofft haben, dass die Vorwürfe gegen Wirecard sich nicht bestätigen und sich der Aktienkurs wieder erholt - und das während sich die Apas mit dem Fall beschäftigte: Die Behörde hatte im Oktober 2019 Vorermittlungen eingeleitet. Dabei ging es um die Frage, ob die Prüfgesellschaft EY bei Wirecard versagt hat. EY hat ein ganzes Jahrzehnt lang die Bilanzen von Wirecard für in Ordnung befunden und erst im Juni 2020 das Testat für 2019 verweigert. Mittlerweile hat die Apas Strafanzeige gegen drei damalige EY-Prüfer erstattet, die Staatsanwaltschaft München I ermittelt.

Aus der Bundestagsopposition kommen Rücktrittsforderungen

Bose war als Apas-Chef bekannt, dass sich seine Behörde mit EY und Wirecard befasste. Am 11. Februar 2020 schickte er dem Wirtschaftsministerium eine Übersicht über die "bei der Apas geführten öffentlichkeitswirksamen Fälle". Es gehe um "laufende Berufsaufsichtsverfahren". Die Liste umfasste 85 Fälle, unter der Nummer 73 war die Wirecard AG verzeichnet. In den beigefügten Erläuterungen zu denen einzelnen Fällen heißt es bei der Wirecard AG und EY: "Die Vorermittlungen wurden aufgrund von Presseberichten eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an."

Das galt nach wie vor auch zu dem Zeitpunkt, als Bose die Wirecard-Aktien kaufte. Am 6. Mai leitete die Apas dann ein förmliches Ermittlungsverfahren im Fall EY und Wirecard ein, zwei Wochen später verkaufte Bose nach eigenen Angaben seine Aktien wieder. Fabio De Masi, Bundestagsabgeordneter der Linken, spricht von einem unfassbaren Vorgang. Bose müsse als Chef der Apas entlassen werden. De Masi erklärt weiter, Bose habe die Aktien an dem Tag wieder verkauft, als die Apas mit der Finanzaufsicht Bafin wegen weiterer Erkenntnisse im Fall Wirecard telefoniert habe.

De Masi wirft darüber hinaus auch der Bundesregierung Versäumnisse vor. Nötig seien jetzt "klare Regeln gegen Insiderhandel in Aufsichtsbehörden sowie auch den Ministerien selbst". Das gebe es bisher nicht. Auch aus Sicht der FDP kann Bose nicht im Amt bleiben, wie deren Finanzpolitiker Florian Toncar erklärte.