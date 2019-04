16. April 2019, 19:58 Uhr Wirecard Angriffe von Spekulanten

Der Dax-Konzern Wirecard ist nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin mutmaßlich Opfer einer gezielten Attacke von Spekulanten geworden. Deswegen hat die Behörde Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft München I gegen gut ein Dutzend Beteiligter erstattet, sagte eine Bafin-Sprecherin am Dienstag. Zuerst hatte der Spiegel berichtet. Die Finanzaufsicht hat ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. "Wir prüfen den Fall in alle Richtungen, unsere Untersuchungen wegen anderer potenzieller Marktmanipulationen in Aktien der Wirecard AG dauern an", hieß es in der kurzen Mitteilung der Bafin. Sie vermutet, dass es sich um eine "Short-Attacke" handelte - ein gezieltes Manöver von Spekulanten, die auf fallende Kurse wetten.