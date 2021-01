Von Meike Schreiber und Nils Wischmeyer

Aktienanalysten gelten gemeinhin als nüchtern, insofern war es ein eher ungewohnter Gefühlsausbruch, als Heike Pauls am 31. Januar 2019 die Lage bei Wirecard analysierte. "More fake news", mehr Falschmeldungen, schrieb die Analystin der Commerzbank zu Wirecard und meinte damit nicht den Zahlungsdienstleister, sondern ausgerechnet die Financial Times. "Gestern", so Pauls, habe Dan McCrum, Journalist bei der ansonsten renommierten FT, einen weiteren negativen Artikel über Wirecard verfasst. Ein "Serial Offender" sei er, ein Serientäter. Die Marktmanipulation sei offensichtlich, schrieb Pauls. Mit anderen Worten: Die FT verfasse absichtlich kritische Artikel über Wirecard, damit der Aktienkurs des Tech-Unternehmens falle und Spekulanten daran verdienten.