Von Nils Wischmeyer und Markus Zydra

Das Desaster des Dietmar Schneider (Name geändert) lässt sich nicht nur grob beziffern; er hat ein wenig den Überblick verloren. Doch wenn er so nachdenkt, während er das Unkraut im Garten rausreißt, waren es etwa 200 000 Euro, vielleicht auch 300 000 Euro, die er wegen Wirecard verloren hat. Seinen wahren Namen will er, wie viele Aktionäre, nicht in der Zeitung lesen, zu groß wäre die Häme der Freunde und Bekannten, wenn sie davon erfahren würden. Und den Schaden hat Schneider sowieso schon.