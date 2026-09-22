„Oceanbeat“, das klingt nach Aufbruch, Dynamik, Rock ’n’ Roll. In der deutschen Nordsee aber steht es für Stillstand mit ungewisser Zukunft. Denn Oceanbeat West und East heißen die beiden Windpark-Megaprojekte der BP-Tochter Jera Nex BP. Die nötigen Flächen hatte BP 2023 ersteigert, für sagenhafte 6,8 Milliarden Euro. Entstehen sollen die Windparks bis 2032, aktueller Status: „in Entwicklung“.
Offshore-WindkraftWie der Rückzug eines Unternehmens die Energiewende verzögern könnte
Lesezeit: 3 Min.
Bei milliardenschweren Windparks zur See droht der Stillstand, weil eine BP-Tochter offenbar das Interesse an den Projekten verliert. Es droht ein Dämpfer für die Industrie – aber eine einfache Antwort gibt es nicht.
Von Michael Bauchmüller, Petra Blum und Verena von Ondarza, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema