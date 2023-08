Kommentar von Michael Bauchmüller

Wenn es an den Ausbau der Windkraft geht, ist auf eines seit Jahren Verlass: Von den Alpen her weht ein strammer Gegenwind. Vor Landtagswahlen frischt er für gewöhnlich auf, bis hin zu stürmischen Böen. Manchmal dreht er auch, aber oft auch nur vorübergehend. So wehrte sich der Freistaat lange gegen den Bau von Windrädern in der Nähe von Siedlungen. Stromleitungen, die Windstrom von Norden nach Süden hätten bringen können, galten in der Staatskanzlei als "Monstertrassen", was deren Ausbau um Jahre zurückwarf. Und nun macht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den nächsten Vorbehalt geltend. Von einer faireren Verteilung der Netzentgelte im Land will er offensichtlich nichts wissen.