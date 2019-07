16. Juli 2019, 18:48 Uhr Lars Windhorst im Porträt Getriebener in Sachen Geldgeschäften

Lars Windhorst hat beispiellose Höhenflüge und Abstürze hinter sich, aber er ist noch immer da. Nun steigt er bei Hertha BSC Berlin und damit ins große Fußball-Geschäft ein. Was treibt diesen Mann an?

Von Uwe Ritzer

Wie muss man sich das vorstellen, wenn Lars Windhorst seine Eltern besucht? Ist es ein Ereignis in und für Rahden, zwischen Bielefeld und Bremen gelegen. Bekommen es überhaupt viele mit, wenn er in Limousine mit Chauffeur zu Geburtstagen und an Weihnachten aufkreuzt? Irgendwo gestartet in der großen, globalen Finanzwelt und gelandet für ein paar Stunden in der kleinen, ländlichen Welt. 16 000 Menschen leben in Rahden und natürlich kennen viele die Windhorsts. Den Vater, der hier früher in seinem Schreibwarengeschäft ...