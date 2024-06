Von Saskia Aleythe, Flensburg

Kommt er, kommt er nicht? So ein bisschen schwingt diese Frage ja immer mit, wenn sich Lars Windhorst angekündigt hat. In Flensburg haben sie es schon erlebt, dass aus einem angekündigten Besuch dann doch nichts wurde, aber das sind alte Geschichten: Am Mittwochnachmittag um 13.30 Uhr fuhr die Limousine mit dem Investor tatsächlich auf den Parkplatz der Flensburger Schiffbau Gesellschaft, kurz FSG. Geparkt wurde auf dem Behindertenparkplatz, aber wer will so kleinlich sein – Windhorst hatte ja Neuigkeiten im Gepäck. Er stellte einen neuen Geschäftsführer vor und gleich auch noch einen neuen Technischen Leiter. „Beide sind langjährige Mitarbeiter, ich freue mich, dass wir eine interne Lösung finden konnten“, sagte er auf den Fluren der Hauptgeschäftsstelle, um ihn herum viele Kameras und Mikrofone. Business as usual, so hätte er das gerne.