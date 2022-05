Von Jannis Brühl, Mirjam Hauck und Simon Hurtz

Es ging um Macht und Daten und um das, was auf den Handys von mehr als 60 Millionen Menschen in Deutschland passiert. Auch am vergangenen Dienstag stritt Meta, der Konzern hinter Whatsapp, mit dem deutschen Kartellamt vor dem höchsten europäischen Gericht. Seit Jahren versuchen die Kartellwächter, den Meta-Konzern daran zu hindern, Nutzerdaten von seinen Diensten Whatsapp und Facebook zusammenzuführen. Drei Viertel der Deutschen nutzen Whatsapp zwar, doch das Vertrauen in die App hat gelitten. Das Unbehagen an der App lässt viele Menschen nach Alternativen suchen. Wir stellen vier Messenger vor.