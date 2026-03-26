Ein bisschen Tradition muss schon sein, auch an so einem Tag, an dem BASF im südchinesischen Zhanjiang seinen modernsten Standort eröffnet. Am Eingang tanzen Löwen in bunten Kostümen, in China ein Symbol für Kultur und Wohlstand. Beides kann BASF gerade gut gebrauchen. Konzernchef Markus Kamieth steht auf einer großen Bühne. Das sei für ihn ein ganz besonderer Moment in seiner Karriere, sagt er.