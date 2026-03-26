Ein bisschen Tradition muss schon sein, auch an so einem Tag, an dem BASF im südchinesischen Zhanjiang seinen modernsten Standort eröffnet. Am Eingang tanzen Löwen in bunten Kostümen, in China ein Symbol für Kultur und Wohlstand. Beides kann BASF gerade gut gebrauchen. Konzernchef Markus Kamieth steht auf einer großen Bühne. Das sei für ihn ein ganz besonderer Moment in seiner Karriere, sagt er.
GlobalisierungBASF wettet auf die Zukunft
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Der Chemiekonzern eröffnet einen neuen großen Standort in China. Ausgerechnet in einer Zeit, in der sich der Ton zwischen Deutschland und China verschärft und eine Energiekrise droht. Der Konzern sieht darin jedoch auch eine Chance. Ein Besuch in Zhanjiang.
Von Elisabeth Dostert, Zhanjiang
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