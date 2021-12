Andreas Mundt ist seit 2009 Präsident des Bundeskartellamts, das seinen Sitz in Bonn am Rhein hat.

Interview von Caspar Busse

Seit 2000 ist Andreas Mundt, 61, beim Bundeskartellamt in Bonn, seit 2009 ist er Präsident und damit oberster Wettbewerbshüter in Deutschland. Jetzt arbeitet der Jurist, der in den 90er-Jahren auch mal für die FDP tätig war, erstmals unter einem grünen Bundeswirtschaftsminister, Robert Habecks Antrittsbesuch am Rhein steht aber noch aus.