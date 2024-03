Von Alexander Hagelüken und Vivien Timmler, Berlin

Es ist ein in Wirtschaft und Politik sehr seltener Vorgang: Claus Weselsky hat im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung eine falsche Aussage eingeräumt. Am Montag begründete der Chef der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) den neuen massiven Bahnstreik von Donnerstag an mit mangelnden Zugeständnissen - und stritt ab, dass unabhängige Vermittler eine Verkürzung der Arbeitszeit von 38 auf 36 Stunden vorschlagen. Was sie aber tun. Nun erntet Weselsky von vielen Seiten scharfe Kritik - und es werden Konsequenzen gefordert.