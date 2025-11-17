Mehr als 45 Millionen Kunden können mit Wero zurzeit Geld zwischen Freunden hin- und herschicken. Jetzt gehen die Macher den nächsten Schritt und führen Wero als Bezahldienst auch im Online-Handel ein. Dort konkurrieren die europäischen Banken dann mit US-Firmen wie Paypal. Die Süddeutsche Zeitung hat die wichtigsten Fragen und Antworten zum Online-Start zusammengetragen.