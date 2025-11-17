Mehr als 45 Millionen Kunden können mit Wero zurzeit Geld zwischen Freunden hin- und herschicken. Jetzt gehen die Macher den nächsten Schritt und führen Wero als Bezahldienst auch im Online-Handel ein. Dort konkurrieren die europäischen Banken dann mit US-Firmen wie Paypal. Die Süddeutsche Zeitung hat die wichtigsten Fragen und Antworten zum Online-Start zusammengetragen.
Paypal-AlternativeAlles zum Wero-Start im Online-Handel
Lesezeit: 4 Min.
Wer im Internet einkauft, macht das bisher oft mit Paypal. Jetzt startet mit Wero eine europäische Alternative. Welche Händler und Banken zum Start dabei sind – und wie der Käuferschutz funktioniert.
Von Nils Heck und Markus Zydra
