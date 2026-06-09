Eine Firma aus der Schweiz kann das, was Banken mit Wero schaffen wollen: Zahlungen in ganz Europa möglich machen. Warum nehmen sie nicht das System, das es schon gibt?

Europa ist abhängig von den USA. Nirgendwo wird das deutlicher als beim Bezahlen: Wer beispielsweise an der Kasse sein Smartphone zückt, bezahlt oft mit Apple Pay, im Internet hinterlegen Kunden die Karte von Mastercard oder Visa, und Freunden schicken sie Geld mit Paypal. Der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge wickelten nichteuropäische Anbieter 2022 etwa 61 Prozent der Kartenzahlungen in Europa ab. Die europäischen Banken möchten das ändern und bauen dafür gerade ein Netzwerk auf, das es möglich machen soll, dass Menschen aus Deutschland mit dem neuen Bezahldienst Wero auch in Spanien bezahlen können und umgekehrt. Ohne Visa, Mastercard oder Paypal.