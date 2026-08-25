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Künstliche IntelligenzChat-GPT zeigt jetzt Werbung

Lesezeit: 3 Min.

Viele Nutzer vertrauen KI-Software höchst private Informationen an.
Viele Nutzer vertrauen KI-Software höchst private Informationen an. Hendrik Schmidt/dpa

Sam Altman wollte eigentlich keine Werbung in seinem KI-Tool. Jetzt ist sie aber da, auch in Deutschland. Und mit ihr die Frage, wie viel ein KI-Konzern über seine Nutzer wissen darf.

Von Helmut Martin-Jung

SZ bei Google bevorzugen

KI und Werbung? Das sei doch irgendwie „verstörend“, sagte der Chef des Chat-GPT-Herstellers Open AI, Sam Altman, vor zwei Jahren. Genauso empfindet das auch die ehemalige Open-AI-Forscherin Zoë Hitzig, die im Frühjahr dieses Jahres einen Gastbeitrag in der New York Times verfasst hat. „Anzeigen in Chat-GPT werden Nutzer in einer Weise manipulieren, für die wir nicht die Werkzeuge haben zu verstehen.“

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