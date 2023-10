Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Als sich Christian Lindner im April dieses Jahres vor den Fernsehkameras in der Washingtoner IWF-Zentrale aufbaute, da war er sichtlich bemüht, eine Sache geradezurücken. Es sei zwar richtig, dass Deutschland nicht so stark wachse wie andere Länder, räumte der Finanzminister ein. Eine Rezession vorherzusagen, wie das der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem gerade veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick (WEO) tue, sei aber eindeutig zu pessimistisch. "Das deckt sich nicht mit den Erwartungen, die wir hinsichtlich der Wachstumsperspektive der deutschen Wirtschaft haben", so Lindner.