Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Vielleicht geht die Sache ja doch noch gut aus. Vielleicht hält die Pekinger Staatsführung nach Alpha, Beta, Gamma und Delta auch die Omikron-Variante des Coronavirus besser in Schach als der Rest der Welt. Vielleicht gelingt ihr in dieser Pandemie tatsächlich noch einmal ein großer Kraftakt. Vielleicht. Wahrscheinlicher aber ist ein anderes Szenario: Weil die chinesische Bevölkerung aus gleich mehreren Gründen schlechter vor Omikron geschützt ist als Menschen etwa in Europa, droht der Volksrepublik in den kommenden Monaten nicht nur ein humanitäres, sondern auch ein wirtschaftliches Fiasko. Hauptleidtragender wäre - neben China selbst - jenes Land, das sich so gerne seiner Absatzerfolge in aller Welt rühmt: Deutschland.